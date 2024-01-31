وزير الأوقاف: توزيع 500 طن سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في رمضان

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه بمناسبة الشهر الكريم يجرى توزيع 500 طن سلع غذائية بواقع 250 طن أرز و250 طن سكر للأسر الأولى بالرعاية من خلال مشروع صكوك الإطعام بالأوقاف توزع مع بداية رمضان والأسبوع الأخير من شعبان، وذلك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك.

وتستعد وزارة الأوقاف لشهر رمضان بأنشطة دعوية غير مسبوقة؛ إذ أكد وزير الأوقاف أنه يوجود أقوى برنامج رمضاني لعام 1445هـ، بأكثر من مائة عالم وقارئ يحيون أيام وليالي شهر رمضان المبارك بمسجد الإمام الحسين وحده، فضلًا عن الملتقيات الفكرية بالمديريات الإقليمية على شاكلة الملتقى الفكري بمسجد الإمام الحسين، فضلًا عن تكثيف الأنشطة بصورة غير مسبوقة في جميع المساجد على مستوى الجمهورية