«طوارئ القناة»: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة وسيناء، تكاثر السحب وانخفاضها على عدد من مدن محافظات بورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة في معظم المحافظات.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متعددة في مختلف المحافظات.

سقوط أمطار خفيفة خلال الساعات المقبلة

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إن السحب الكثيفة قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة أحياناً خلال الساعات المقبلة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة.

وبحسب خريطة الأمطار، فإنها قد تتساقط على مدن في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وأجزاء من السويس وكذلك محافظة جنوب سيناء، فيما رفعت الشبكة الوطنية حالة الطوارئ في المحافظات.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين من ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة حال الخروج من المنازل في الساعات القليلة المقبلة، ونبهت إلى ضرورة الحذر أثناء السير على الطرق السريعة والصحراوية حال سقوط الأمطار لعدم تعرضهم للحوادث المرورية.

كما ناشدت الشبكة المواطنين والسائقين بضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور على الطرق السريعة والصحراوية، خلال ذروة الأمطار لعدم وقوع الحوادث.