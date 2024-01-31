بعد أمطار الإسكندرية وتحذير هيئة الأرصاد.. طوارئ في هذه المحافظات

وجه عدد من المحافظين برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من أمطار متوقعة شديدة علي السواحل الشمالية وعدد من محافظات الدلتا.

أمطار ثلجية في الإسكندرية

وتعرضت محافظة الإسكندرية وأجزاء من مدن كفر الشيخ والبحيرة لأمطار متفاوتة الشدة، وزادت حدتها في الإسكندرية أمس، ووصلت إلى أمطار ثلجية غطت بعض الطرق الرئيسية واستمرت لساعات.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة رفع حالة الطوارئ وانتشار فرق المتابعة في الشوارع والميادين، على مدار الساعات المقبلة بعد تحذيرات الأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة.

تحذيرات في هذه المحافظات خلال ساعات

وبحسب البيانات الرسمية للأرصاد الجوية، فإن اليوم الأربعاء شديد البرودة ليلاً مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد من أمطار غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، تمتد كأمطار متوسطة علي دمياط وبورسعيد والدقهلية وشمال سيناء وخفيفة علي منطقة قناة السويس والصحراء الغربية وشمال الصعيد.

طوارئ في المحافظات

ووجهت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء برفع حالة الطوارئ في جميع المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة، محذرة المواطنين من الأمطار، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية والتي قد تمتد لساعات.

كما وجهت محافظتا كفر الشيخ والبحيرة بانتشار سيارات رفع المياه في الشوارع الرئيسية وأماكن تحمع الأمطار، لسرعة سحبها وعدم تأثيرها علي السيولة المرورية مع انتشار فرق الطوارئ في الميادين.

وفي الصعيد، رفعت محافظة المنيا درجة الاستعداد الي الدرجة القصوي بالتزامن مع ليلة من البرودة شهدتها المحافظة أمس، ووصلت فيها درجات الحرارة إلى 5 درجات في ساعات متأخرة من الليل.