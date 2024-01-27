«الأعلى للآثار»: اليابان تتحمل تكلفة مشروع تطوير الأهرامات

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل خطة الآثار لتطوير الأهرامات المعروف بـ«مشروع القرن»، مشيرًا إلى أن الجانب الياباني، هو من سيتولى عملية التكلفة.

وقال «وزيري» خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامجها «الخلاصة» المذاع على قناة «المحور»، «مش هندفع ولا مليم، والجانب الياباني، هو من سيقوم بالتكلفة، من فلوسهم، لا قرض ولا منحة».

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أنّ الجانب الياباني سيتولى الدراسات اللازمة، على الكتل الجراناتية المتناثرة على الأرض، ثم إجراء «ليزر سكان»، وهذا الأمر لن يستغرق سوي عام واحد فقط.

ترميم قصر البارون

وردًا على الانتقادات الموجهة لعمليات ترميم قصر البارون، قال «وزيري»، إنّ عملية التطوير استهدفت الوصول إلى لون القصر الأصلي، جرى الترميم والتطوير على أحدث الأساليب العلمية العالمية وكان هناك إشادات كبيرة، معقبًا: «أظهرنا اللون الأصلي لقصر البارون».

وواصل قائلًا: «ترميم قصر البارون جرى على أعلى مستوى ومرممين متخصصين، وظهر اللون الأصلي لقصر البارون».