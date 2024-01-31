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معرض القاهرة الدولي للكتاب

سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالدقهلية.. «البسو ثقيل»

كتب:

آية حسنين
06:24 م | الأربعاء 31 يناير 2024
سقوط أمطار

سقوط أمطار

شهدت محافظة الدقهلية سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق، إذ بدأت الأمطار بمتوسطة في المراكز المختلفة، ثم غزيرة على المدن الساحلية.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالدقهلية

وأعلنت غرفة العمليات في الدقهلية، استمرار سقوط الأمطار لليوم الخامس على التوالي، ويصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع نشاط للرياح، وشددت على ضرورة ارتداء ملابس ثقيلة خاصة في الليل لمواجهة البرد القارس.

تعامل محافظة الدقهلية مع مياه الأمطار

وأشارت المحافظة، إلى تجهيز مُعدات رفع المياه الناتجة عن سقوط الأمطار الغزيرة بالدقهلية، وإجراء صيانة كاملة لأعمدة الإنارة في مختلف المراكز من أجل الحفاظ على الأرواح، وعدم تعرض أي مواطن للخطر نتيجة سقوط مياه الأمطار.

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بقلم آية حسنين