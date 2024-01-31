«إكسترا نيوز»: استمرار الطقس السيئ بالإسكندرية.. والدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار

قال إبراهيم فوزي، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن محافظة الإسكندرية تشهد استمرارًا لموجه الطقس السيئ منذ 4 أيام وسقوط أمطار من متوسطة إلى شديدة في بعض الأحيان، ويصل الأمر الى سقوط كرات صغيرة من الثلج.

سقوط الأمطار بالإسكندرية

وأضاف: «في بعض الأحيان يكون هناك سطوعًا لأشعة الشمس، والذي يستمر لوقت قصير، ثم يعود سقوط الأمطار مرة أخرى، وسرعة الرياح تتجاوز من 15 إلى 30 كيلومترا، واستمرار سقوط الأمطار ترتب عليه حدوث تراكم مؤقت للمياه في الشوارع، ولكن تقوم الجهات المسؤولة بالتعامل، ورفع المياه من الشوارع والمحاور الرئيسية».

المشروع القومي لشبكة فصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي

وتابع: «يتم التعامل بنجاح مع تجمعات مياه الأمطار على مستوى المحافظة، ولا يوجد تجمعات كبيرة مثلما كان يحدث في الماضي وذلك بسبب المشروع القومي لشبكة فصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي، والذي يعد من أهم المشروعات القومية في المحافظة».

رفع مياه الأمطار

وأكمل: «كان هناك بيان من شركة الصرف الصحي، والتي دفعت بـ180 سيارة شفط ومدمجة وعدد من البدالات ومواتير رفع مياه الأمطار المتراكمة في الأماكن المعروف عنها تراكم مياه الأمطار».