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معرض القاهرة الدولي للكتاب

هل تُزيد إقامة منطقة عازلة في غزة الخلاف بين بايدن ونتنياهو؟

كتب:

منى صلاح
06:34 م | الأربعاء 31 يناير 2024
الرئيس الأمريكي- جو بايدن

الرئيس الأمريكي- جو بايدن

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، والمُذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «هل تُزيد المنطقة العازلة في غزة من خلاف بايدن ونتنياهو؟».

حلقة جديدة من مسلسل العلاقة المتوترة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهذه المرة بسبب الرغبة الإسرائيلية في إقامة منطقة عازلة في قطاع غزة، الأمر الذي من شأنه تهديد الوضع الجغرافي للقطاع على نحو دائم.

هذه الرغبة الإسرائيلية قابلتها معارضة أمريكية، حيث أعلن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية معارضة بلاده لمخطط المنطقة العازلة الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ومن شأنه نهب أراضي القطاع.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، فإن جيش الاحتلال يريد هدم مبانٍ في أطراف قطاع غزة، لإنشاء منطقة عازلة بعمق كم على طول حدود غزة، وأوضح المسؤولون أن إسرائيل تهدف إلى هدم العديد من المباني الفلسطينية القريبة من الحدود من أجل إنشاء منطقة أمنية.

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