قصة سيدنا أيوب مع الصبر والدعاء.. ابتلاه الله في ماله وولده وجسده

كان أيوب عليه السلام رجلاً صالحاً تقياً، يعبد الله تعالى ويتبع أوامره، ويُقيم الصلاة ويُؤتي الزكاة، ويُحسن إلى الناس، وكان له زوجة صالحة وأولاد كثيرون، وكان يمتلك أموالاً كثيرة من مواشي وأراضي وخدم، وفي قصة سيدنا أيوب نجد أن الله تعالى ابتلى أيوب عليه السلام بمرض شديد، تساقط بسببه لحم جسمه، حتى لم يبق فيه إلا الجلد والعظم، وفقد أمواله وأولاده، وهجره الناس، ولم يبقى معه سوى زوجته.

سيدنا أيوب والصبر

وظل سيدنا أيوب عليه السلام صابراً محتسباً، يدعو الله تعالى ويلح عليه في الدعاء، ويسأله أن يعافيه من مرضه، وكان يقول: «إنني مسني الشيطان بنصب وعذاب»، واستجاب الله تعالى لدعاء أيوب عليه السلام، وشفاه من مرضه، ورزقه بأموال وأولاد أكثر مما كان يملك من قبل، وجعله الله تعالى مثلاً للصابرين، وذكرت قصته في القرآن الكريم.

العبرة من قصة سيدنا أيوب عليه السلام

تتضمن قصة سيدنا أيوب عليه السلام عدة دروس وعبر، منها: أن الله تعالى يبتلي عباده ليختبر إيمانهم وصبرهم، أن الصبر على البلاء من أعظم الصفات التي يجب أن يتحلى بها المُسلم، وأن الله تعالى لا يضيع أجر الصابرين.

أحاديث نبوية عن قصة سيدنا أيوب

وقد وردت عدة أحاديث نبوية تحث على الصبر وقصة سيدنا أيوب منها: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له».

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه».

فيجب على المسلم أن يصبر على البلاء مهما كان، وأن يعلم أن الله تعالى معه، وأن الله تعالى لا يضيع أجر الصابرين.