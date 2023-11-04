ابنة الفنان شريف حلمي تطلب الدعاء لوالدها: «ربنا يلهمني الصبر ويشفيه»

أعلنت هايدي شريف حلمي، ابنة الفنان شريف حلمي، تعرض والدها لوعكة صحية مفاجئة، وطالبت جمهوره بالدعاء له، ونشرت، صورة تجمعها بوالدها عبر حسابها الشخصي «فيسبوك»، وعلقت قائلة، «ادعوا لأبويا.. بابا في العمليات ربنا يديني الصبر ويشفيه، آمين يارب، أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم».

وتابعت «اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاءه يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين».

ابنة شريف حلمي تعلن عن تعرضه لوعكة صحية منذ أيام

وكانت ابنة شريف حلمي، نشرت قبل أيام عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة تجمعها بوالدها، وعلقت عليها بقولها: «حبيبي وروحي وأغلى إنسان في حياتي، يارب أشوفك دايماً كويس، كل حاجة هتعدي وهتبقى كويس عشان ربنا مش بيعمل حاجة وحشة، وأنا مقدرش أعيش من غيرك والله العظيم».

وأضافت: «حبيبي يا بابا ربنا يشفيك ومنشوفش فيك أي حاجة وحشة، ونعدي من الابتلاء دة على ألف خير، دعواتكم لأبويا».

آخر أعمال شريف حلمي

وكان الفنان شريف حلمي، شارك مؤخرا في مسلسل تياترو، من إنتاج شركة كوديكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.