الفنان أحمد شاهين: الناس تنتظر حلقات مسلسل «صوت وصورة» بفارغ الصبر

عبّر الفنان أحمد شاهين، عن سعادته بردود الأفعال الواسعة التي يستقبلها على مدار الأيام، بسبب الشخصية التي يجسدها خلال أحداث مسلسل صوت وصورة الذي يعرض على شاشة قناة dmc حاليًا، حيث يجسّد شخصية المحامي مصطفى جاويش.

وقال أحمد شاهين، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يتابع بشغف ردود الأفعال على مختلف منصات السوشيال ميديا، تجاه الشخصية التي يطل بها خلال مسلسل صوت وصورة، والوقوف على أراء المتابعين على اختلافهم ومدى تفاعلهم مع الأحداث وخصوصًا دور المحامي الذي يقوم به.

ردود أفعال الناس على مسلسل صوت وصورة

وأشار إلى أن أقوى رد فعل بالنسبة له، هو ما يحدث في الشارع من قبل الناس الذين يحرصوا على إيقافه أثناء مروره لابداء إعجابهم وأراءهم حول الشخصية والمسلسل، واتفاقهم على كلمة واحدة للتأكيد على سعادتهم وهى «احنا مبسوطين»، مضيفًا: وأحيانًا يرددون بعض عباراتي في المسلسل منها تساؤل «مين قتل رضوى؟»، وأن شكوكهم تحوم حولي.

واستطرد بقوله: إشادت الناس التي نسمعها في الشارع، هى ردود الأفعال الحقيقية، تجعل الفنان يطمئن أن هناك من يتابعه ويهتم بما يقدمه «متشاف»، خصوصًا عندما يقال «احنا بنستنى الحلقة بفارغ الصبر».

أبطال مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع، مراد مكرم، نجلاء بدر، صدقي صخر، وليد فواز، عمرو وهبة، فدوى عابد، ناردين فرج، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمود عبدالتواب.