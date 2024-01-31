سعر الذهب الآن خلال التعاملات المسائية بمحال الصاغة.. كم يبلغ عيار 21؟

تشهد سوق الذهب خلال الفترة الأخيرة، حالة من التباين في أسعار الذهب، لذا يتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار الذهب بشكل لحظي على مدار اليوم وتحديداً عيار 21 الذي يُعد الأكثر انتشاراً وشيوعاً في مصر، وتستعرض «الوطن» سعر الذهب الآن في بداية التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 31-1-2024 بمختلف محال الصاغة، حسب ما أعلنت شعبة الذهب في آخر تحديث.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في بداية التعاملات المسائية 4428 جنيهاً، وذلك قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في بداية التعاملات المسائية 3875 جنيهاً، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في بداية التعاملات المسائية 3321 جنيهاً، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء 2590 جنيهاً، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في بداية التعاملات المسائية 31 ألف جنيه، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.