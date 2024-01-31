وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية: إسرائيل ترفض دخول المساعدات إلى غزة

قال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، إن آلاف النازحين في مخيمات اللاجئين بقطاع غزة، يضطرون للنوم تحت الأمطار والوحل، ولا يتلقون العلاج الكافي، كما أن أكثر من 60% من المنازل في قطاع غزة قد تضررت بالكامل، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.

الأمراض قد تصبح القاتل الأكبر للفلسطينيين

وأضاف «جريفيث»، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة اليوم الأربعاء، لبحث التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بقرار محكمة العدل الدولية، بثتها «القاهرة الإخبارية»، أن الأمراض تنتشر بين السكان في غزة، ومع تواصل ذلك ستصبح الأمراض هي القاتل الأكبر للفلسطينيين في القطاع الذي يتعرض لحصار خانق.

جريفيث: الاحتلال يرفض دخول المساعدات

وأوضح وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة: «أود التذكير بأنه يجب على كل المهجّرين في قطاع غزة، أن يحظوا بحق العودة الطوعي إلى منازلهم»، واستكمل بقوله: «يجب منح النازحين فرصة العودة إلى منازلهم، نحن بحاجة لتدفق المساعدات بشكل سريع ومنتظم إلى قطاع غزة»، إلا أنه شدد على أن «إسرائيل ترفض دخول المساعدات إلى غزة».