إزالة 27 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية حملة مكبرة، اليوم الأربعاء، استهدفت إزالة التعديات عن أملاك الدولة بمركز ومدينة التل الكبير ضمن الموجة 22 لحملة إزالة التعديات.

وقال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن الحملة تمكنت من إزالة 27 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة أكثر من 6 آلاف متر، فيما تمت إزالة 16 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة أكثر من 4 آلاف متر عبارة عن أسوار ومباني أراضي ولاية المحافظة.

وأزالت الحملة 8 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك الأوقاف، على مساحة 1490 مترا مربعا، عبارة عن أسوار ومبان غير مكتملة، كما تمت إزالة تعديات على أراضي أملاك هيئة الطرق والكباري على مساحة 74 مترا مربعا عبارة عن أسوار، بجانب إزالة حالة تعدٍّ على أراضي ولاية الإصلاح الزراعي.

بشارة: سنتعامل فورا مع أي تعديات

وقال اللواء شريف بشارة إنه سيتم التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

وأكد «بشارة» أن الحملة مستمرة حتي 17 فبراير، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.