البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدا من «WATCH IT»

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ظهر اليوم، نشوى جاد الحق الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للخدمات الرقمية‏ WATCH IT، ووفدًا من الشركة، إذ جرى عرض ما جرى الانتهاء منه في سلسلة أفلام وثائقية تحت عنوان «أم الدنيا»، إذ يستعرض الجزء الثاني «رحلة العائلة المقدسة في مصر» ورسالة السيد المسيح داخل وخارج مصر، ووصول القديس مرقس إلى مصر، وعصر الشهداء مع بدايات فكرة الرهبنة في الأديرة، وسيجري عرض الحلقات قريبًا على منصة ‏WATCH IT.

وجرى طلب ترتيب عرض الفيلم بحضور البابا، وكل من الدكتور أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي العضو المنتدب للشركة، وممثل منظمة «يونيسكو» في مصر، وعدد من السفراء الدوليين.