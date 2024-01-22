البابا تواضروس يستقبل رئيس المكتبة الوطنية البرازيلية

استقبل البابا تواضروس الثاني ماركو لوكيزي رئيس المكتبة الوطنية في البرازيل، في مقر المكتبة البابوية بدير القديس الأنبا الانبا بيشوي بوادي النطرون اليوم.

علاقة الكنيسة القبطية مع كنائس العالم

ورحب البابا بضيفه، ثم تكلم عن الكنيسة القبطية وتاريخها، وعلاقاتها مع كنائس العالم، كما تناول اللقاء العلاقة الطيبة التي تربطه بالحكومة المصرية ومؤسسة الأزهر، مؤكدًا أن الكنيسة تؤسس علاقاتها مع كافة الكيانات على أساس ترسيخ المحبة وصنع السلام.

من جانبه، أعرب رئيس مكتبة البرازيل الوطنية عن انبهاره بالمكتبة البابوية التي تحوي العديد من المراجع الخاصة بتاريخ الكنيسة القبطية والدراسات القبطية، مما يتيح فرصة كبيرة لاستقبال الباحثين ويسهل لهم إمكانية عمل دراساتهم.