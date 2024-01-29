عيد الغطاس يتصدر العدد الجديد لمجلة الكرازة.. والافتتاحية بقلم البابا تواضروس

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عددا جديدا من مجلة الكرازة، المنبر الإعلامي للكنيسة، برقم 3-4 في السنة 52 لصدور المجلة، وبتاريخ 17 طوبة 1740 للشهداء.

غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة

وجاء الاحتفال بـ«عيد الغطاس 2024» متصدرا غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة، وتصدرت صورة البابا تواضروس الثاني خلال صلوات لقان وقداس عيد الغطاس المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، والذي احتفلت به الكنيسة يوم 20 يناير الجاري بإقامة قداس إلهي ترأسه البابا مساء يوم 19 يناير.

وتضمن العدد الجديد افتتاحية بقلم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعنوان «العام الجديد» والذي يوضح خلال البابا تواضروس أهمية عطية الوقت التي تتساوى عند الجميع مهما اختلفت أعمارهم أو أشكال حياتهم.

أنشطة البابا تواضروس في العدد الجديد من مجلة الكرازة

كما يستعرض العدد أنشطة البابا تواضروس خلال الأيام الماضية الماضية من تدشين كنائس ولقاءات رعوية مع كهنة الإيبارشيات المختلفة لمتابعة الأوضاع الرعوية في الداخل والخارج.

ويزخر العدد بمقالات منها مقال «معمودية الأطفال» للأنبا بنيامين، مطران المنوفية، مقال الأنبا متاؤس بعنوان «مخافة الله»، «السور الروحي (الكتاب المقدس) للأنبا تكلا»، «روح الرب عليَّ لأنه مسحني» الأنبا يوسف، «من حكايات الفن القبطي» للأنبا مارتيروس، هذا بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.