البابا تواضروس يوضح معنى «صباح الخير» في مقال جديد بمجلة الكرازة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن تحية «صباح الخير» تعني أن هذا الصباح الجديد هو ملك الله صانع الخير لكل خليقته وعلى قمتها الإنسان، قائلا «فاطمئن أيها الإنسان، ولا تحمل هما، أو قلقا، فهو سلامك وفرحك وكل حياتك».

البابا تواضروس: نتمنى في بداية العام الجديد الخير والسعادة

وأضاف البابا تواضروس، في مقاله بالعدد الجديد من مجلة الكرازة، إن بداية العام الجديد تمثل استقبال زمن جديد نتمنى فيه الخير والسعادة، مضيفا أن البداية تمثل فرحاً وإحساساً بالأمل والرجاء، وأن الأيام القادمة أفضل مما مضى.

وتأمل البابا تواضروس، خلال مقاله «عطية الوقت»، قائلا، إن عطية الوقت هي عطية متساوية بين الجميع، حيث يعطي الله البشر 24 ساعة كل يوم، منها 8 ساعات للنوم، و8 ساعات للعمل والدراسة، و8 ساعات تتوزع بين الأسرة والعبادة والهواية والرياضة والأنشطة الومية، موضحاً أن تلك العطية هي متساوية بينا مهما اختلفت اعمارنا وأحوالنا أو مناصبا.

إشارات الأرقام في الكتاب المقدس

وأشار البابا إلى أن مجال الأرقام أحد مجالات التأمل، حيث يمتلئ الكتاب المقدس بأرقام عديدة لكل منها معنى ودلالة وإشارة مفيدة في حياتنا، متابعا أن رقم 24 من الأعداد المحبوبة لنا جميعاً، وله دلالات في الحياة والكنيسة، كما أن رقم 2 من الأرقام التي ترمز إلى المحبة بين الله والإنسان والتعاون أيضا، والرقم 4 هو رقم العمومية والشمول وله العديد من الرموز منها جهات الأرض الأربعة.