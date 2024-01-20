البابا تواضروس: مصر تعيش محبة وطنية تدفعنا لتخطي الأزمات

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر تعيش محبة وطنية تربطنا جميعا وهي التي تدفعنا لنتخطى كافة الأزمات التي مررنا بها.

وأضاف البابا تواضروس، في كلمته اليوم بالمقر البابوي بالإسكندرية على هامش استقبال المهنئين بعيد الغطاس المجيد، أنه يعرب عن سعادته باحتفاله بعيد الغطاس وسط هذا الجمع الطيب من قيادات الإسكندرية.

البابا عن زيارة السيسي: احتفال يملؤه المحبة

وقال، إن هذا الاحتفال قد تلى احتفال عيد الميلاد المجيد والذي تشرفنا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وكان احتفال مميز يملؤه المحبة.

البابا تواضروس: الأعياد فرصة للتعبير عن المحبة والترابط

وأشار البابا تواضروس إلى أن الأعياد فرصة للتعبير عن المحبة والترابط، فالعيد يأتي لتجديد وتأصيل المحبة التي تجمعنا، والالتقاء في الأعياد أيضا دليل على السلام وهو النعمة الكبرى التي نحرص عليها جميعا كمصريين.

وأكد أن الأعياد فرصة لأن نجتمع ونتكاتف لنواجهها، مؤكداً أنه يصلي أن يعين الله مصر ويحفظها ويجعل الخير والسلام باقيا فيها في ظل قيادة حكيمة تدير البلاد.

فيما أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن احتفال البابا تواضروس الثاني بعيد الغطاس في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية هو تشريف واعتزاز لكل أهالي الإسكندرية كون البابا تواضروس رمز للمحبة والسلام، على أرض مدينة المحبة والسلام التي احتضنت على مر العصور الكثير من الثقافات والديانات السماوية، وبنيت على أرضها العديد من الحضارات الإنسانية.