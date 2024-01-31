سقوط أمطار على الإسماعيلية.. و«الطوارئ»: فرق مجهزة للعمل 24 ساعة

سقطت أمطار متوسطة الشدة على محافظة الإسماعيلية، خلال الساعات القليلة الماضية، واستمرت قرابة نصف ساعة تقريبا، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية والطقس المضطرب في عدد من المحافظات.

وسقطت الأمطار في مدن التل الكبير والقصاصين وفايد ومركز الاسماعيلية ومركز القنطرة غرب، فيما رفعت المحافظة حالة الطوارئ الي الدرجة القصوي في مختلف المدن وغرف العمليات الفرعية.

تجهيز فرق الطوارئ في مدن القناة

وأعلن اللواء هنري إبراهيم، مدير الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء، تجهيز فرق الطواءى لانتشارها في الشوارع والميادين وأماكن تجمع المياه، ضمن الاستعدادات للمحافظة لمتابعة حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية بجميع مراكز ومدن وأحياء مدن القناة.

وقال «إبراهيم»، في بيان، إن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وإقليم القناة، وجه بمتابعة فرق الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى تجهيز المعدات اللازمة بالتزامن مع حالة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار.

وأشار «إبراهيم»، إلى متابعة خرائط الطقس الجوي من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المرتبطة بهيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة، لتنبيه المواطنين بتحديثات الأحوال الجوية.