سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة في القليوبية واستمرار رفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة القليوبية سقوط أمطار ما بين متوسطة وخفيفة على معظم الأنحاء، حيث شدد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمُعدات للتعامل مع المواقف الطارئة، واتخاذ الإجراءات العاجلة والتعامل الفوري وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار، بنطاق المراكز والمدن التي شهدت سقوط الأمطار بها.

شفط تراكمات مياه الأمطار اليوم

أكد محافظ القليوبية متابعة جهود الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة في شفط تراكمات مياه الأمطار في حالة تزايد حدة الأمطار، وآثار الطقس السيئ من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، واستمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولاً بأول خلال فترة النوات.

طوارئ في شركة المياه لمواجهة الأمطار

وجه المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية بالعمل على مدار الساعة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة بمواجهة الأمطار، وتقلبات الطقس التي تشهدها محافظة القليوبية، لحين تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار نهائيا.

انتشار معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انتشار معدات الشركة بمدن المحافظة، لرفع تجمعات مياه الأمطار تزامنا مع سقوط الأمطار مابين خفيفة ومتوسطة، حيث جرى رفع حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظة، ونشر فرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار بالمناطق الساخنة، خاصة الأنفاق والطرق السريعة والميادين الرئيسية

وكان محافظ القليوبية وجه رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد خلال موسم سقوط الأمطار، بالتنسيق مع مديريات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء مع ضرورة اليقظة التامة، ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه، وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الآثار الناجمة، وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع