الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في الفيوم

يرغب آلاف الطلاب والطالبات في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الفيوم، خصوصًا بعدما تم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 رسميًا في 7 محافظات، هي الجيزة، وبورسعيد، والوادي الجديد، والإسكندرية، وشمال سيناء، والقاهرة، والشرقية، إذ عُقدت الامتحانات خلال الفترة من 17 حتى 24 من شهر يناير الجاري.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل ورابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الفيوم، فضلًا عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وفيما يخص موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم، أوضحت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أعمال التصحيح والفرز والمراجعة ما تزال جارية، مشيرة إلى أنّ الكنترول يكثف من جهوده لإعلان النتيجة.

وذكرت، أنّه عقب ذلك، سيجرى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظ الفيوم، من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم، تمهيدًا لإعلانها لكافة الطلاب رسميًا، سواء من خلال الروابط الإلكترونية، أو عبر كل مدرسة على حدة.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

ومن المقرر، أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم الترم الأول خلال أيام، حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس من خلال الضغط «هنا»، ثم تحديد الفصل الدراسي، وإدخال رقم الجلوس، ثم الضغط على «بحث» وستظهر النتيجة على الفور.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

وبحسب مديرية التربية والتعليم، فإنّ مجموع الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول يبلغ 140 درجة، بالإضافة إلى 140 درجة للترم الثاني ليبلغ مجموع الدرجات للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 متضمنًا الترمين الأول والثاني، 280 درجة.

ويتضمن توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024، وفقًا لمديرية التربية والتعليم، تخصيص 40 درجة لمادة اللغة العربية، بالإضافة إلى 30 درجة لمادة الرياضيات مقسمة نصفين لـ 15 درجة للجبر والإحصاء و15 درجة أخرى للهندسة، فضلًا عن 30 درجة لمادة اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى 20 درجة لمادة العلوم، و20 درجة لمادة الدراسات الاجتماعية، فيما لا تضاف مواد التربية الدينية، والتربية الفنية، والحاسب الآلي للمجموع.