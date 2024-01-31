ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات

أعلنت عدد من مديريات التربية والتعليم، نتيجة الترم الأول عبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في المحافظات، فيما تكثف باقي المديريات من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، تمهيدًا لاعتماد النتيجة رسميًا من المحافظين، ثم إعلانها عبر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي المخصص لكل محافظة على حدة.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات، لكي يتمكن الطلاب والطالبات من معرفة النتيجة فور ظهورها بسهولة ويسر.

كيف تحصل على نتيجة الصف الثالث الإعدادي؟

ويطرح آلاف الطلاب والطالبات سؤالًا حول كيف يحصلون على نتيجة الصف الثالث الإعدادي؟ وأوضحت مديريات التربية والتعليم، أنّه يمكن الحصول على النتيجة عبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 المخصص لكل محافظة، أو عبر الموقع الرسمي للمحافظة، بالإضافة إلى المدارس، ومن خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم للتعليم الأساسي.

كيف تبحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية؟

وظهرت الآن درجات الترم الأول، إذ خصصت مديرية التربية والتعليم، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الجيزة، وذلك من خلال الضغط «هنا»، إذ بلغت نسبة النجاح نحو 80.87%.

وكشفت المديرية في بيان لها، إنّه يمكن للطلاب التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 فور فتح باب التظلم في مختلف الإدارات التعليمية، والذي سيتم الإعلان عنه قريبًا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بنسبة نجاح بلغت نحو 78.4%، فيما تم إتاحة النتيجة أمام الطلاب عبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة من خلال الضغط «هنا».

تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة في بيان لها إنّه من المقرر أن يتم فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بدءًا من الأحد المقبل الموافق 4 فبراير المُقبل ولمدة 15 يومًا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

ويأتي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات بحسب ما أعلنت مديريات التربية والتعليم كالآتي:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الفيوم اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة المنيا اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة بني سويف اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة أسيوط اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة سوهاج اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الدقهلية اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة القليوبية اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة البحيرة اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الإسكندرية اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة كفر الشيخ اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الإسماعيلية اضغط «هنا».