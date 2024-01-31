دورات تدريبية لتحسين أداء الأطقم الطبية في مستشفيات الإسماعيلية

قال الدكتور محمد سامي، مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية، إنه يتم تنظيم دورات تدريبية لكل الأطقم الطبية بشكل مستمر، للوصول إلى المقاييس العالمية في تقديم الخدمات الطبية وتحسين الأداء في منشآت الرعاية الصحية.

تدريب على إصابات وكسور الأسنان

وأضاف «سامي»، في بيان، أنه يتم إعداد وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين في الإسماعيلية، بهدف التميز في الأداء، وتنمية المهارات وتحسين الخدمات الطبية، مشيرا إلى تنظيم تدريب يشمل أهم إصابات وكسور الأسنان اللبنية والدائمة وطرق علاجها، بإشراف الدكتور رانا أحمد شلبي مدرس طب أسنان الأطفال، وجراحة الفم والأسنان بكلية الطب جامعة الزقازيق.

وتابع بأن التدريب استهدف أطباء الأسنان بالوحدات والمراكز الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بفرع الاسماعيلية، واشتمل على عدة محاور أساسية أهمها أنواع الكسور في الأسنان اللبنية والدائمة، وطرق التشخيص ونسب الإصابة، والطرق المختلفة والحديثة في علاج إصابات وكسور الأسنان اللبنية والدائمة.

تدريبات على التواصل الفعال

وقال مدير فرع الرعاية الصحية إنه تم تنظيم تدريبات عن مهارات التواصل الفعال في القطاع لعدد من الأطباء والعاملين بالوحدات والمراكز الطبية بالفرع، اشتمل على عدة محاور أساسية أهمها كيفية التغلب على معوقات التواصل الفعال ومهارة الإنصات الفعال.

كما اشتمل التدريب على العمل في بيئة إيجابية، وتجنب السلبية والعدوانية مع المنتفع أو زملاء العمل، وكذلك مهارة العمل الجماعي واستراتيجية التواصل الفعال في القطاع الطبي.