اعتماد نتيجة الفصل الأول للشهادة الإعدادية في مطروح بنسبة نجاح 79.3%

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023 /2024، بنسبة نجاح عامة 79.3%، وذلك على مستوى جميع المدارس في الإدارات التعليمية بنطاق مراكز ومدن المحافظة الثمانية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة مطروح

وحول نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة مطروح، قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن عدد المتقدمين للامتحان خلال نصف العام الأول 11462 طالبا وطالبة حضر منهم 10499 نجح منهم 8331 طالب بنسبة 79.3%.

نسبة نجاح الشهادة الإعدادية في الإدارات التعليمية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن نسبة النجاح من خلال نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة مطروح بالإدارات التعليمية كالتالي بإدارة العلمين 84.2%، وإدارة البنجر 83.4%،وإدارة سيوة 81.9%، وإدارة النجيلة 80.6%،وإدارة مطروح 79.9%، وإدارة الحمام 79.7%، وإدارة الضبعة 74.4%،وإدارة السلوم 73.1%، وإدارة براني 72.3% واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح نسبة نجاح الطلاب لنظام المنازل بلغت 70.4%، بعدد81 طالبا من إجمالي 146 طالب وطالبة، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية لطلاب الصم وضعاف السمع 100%،وبلغت نسبة نجاح الشهادة الاعدادية المهنية 67%.