قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة مطروح الترم الثاني، عقب الانتهاء من الامتحانات وأعمال التصحيح، واعتمادها من اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم، سيتم اعلانها في جميع المدارس الإعدادية على مستوى المحافظة.

وأوضح أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة مطروح الترم الثاني، من المقرر أن تعلن في الأسبوع الأول من شهر يونيه المقبل، وهو ما أكده لـ«الوطن» وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة مطروح الترم الثاني

أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة مطروح الترم الثاني، بعد تجميع الدرجات من خلال لجان النظام والمراقبة عبر الكنترولات المشكلة للشهادة الاعدادية.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

وأشار وكيل تعليم مطروح، إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة مطروح الترم الثاني تنطلق السوم، في جميع اللجان بالإدارات التعليمية بنطاق المحافظة الحمام وبنجر السكر، والعلمين، والضبعة ومرسي مطروح، والنجيلة، وسيدي براني، والسلوم بالإضافة إلى سيوة.

استعدادات مطروح للشهادة الإعدادية

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ«الوطن»، إننا انتهينا من جميع الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية وتجهيز اللجان، وجرى التوجيه بتوفير جميع وسائل الراحة للطلاب أثناء انعقاد الامتحانات منذ بدايتها وحتى الختام، وجرى عقد اجتماع مع جميع مديري الإدارات التعليمية، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى، خلال زيارته محافظة مطروح منذ أيام، للوقوف على جميع الاستعدادات.

منع دخول الهواتف في اللجان

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان مديرية التربية والتعليم، تتابع جميع العملية الامتحانية من مركز توزيع الأسئلة ووصولها اللجان، وتتلقى استفسارات أولياء الأمور والشكاوى حالة وجود صعوبة في الامتحانات من عدمه، والمتابعة على مدار الساعة لجميع اللجان مع رؤساء اللجان، والتشديد على منع دخول الهواتف المحمولة داخل اللجان من جميع الطلاب، والتنبيه على عقوبات الترويج للامتحانات عبر وسائل التواصل واتخاذ جميع الإجراءات الرسمية في هذا الشأن، أو في حالة وجود غش في أي لجنة.