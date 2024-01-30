موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة مطروح

أكد إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح، أن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة مطروح، سيتم خلال الساعات المقبلة، فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة مطروح

وقال «جاتو» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة مطروح، عقب عرضها على اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فور الانتهاء من جميع أعمال رصد الدرجات عقب تجميعها من لجان الكنترولات في الإدارات التعليمية بالحمام وقطاع البنجر والضبعة والعلمين ومرسى مطروح والسلوم وسيدي براني والنجيلة، بالإضافة إلى إدارة سيوة التعليمية، ومن المتوقع اعتمادها يوم 31 يناير الجاري تمهيداً لإعلانها للجميع.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في مطروح

وحول اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة مطروح، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه يجري متابعة أعمال التصحيح من خلال الكنترولات المنعقدة على مستوى المحافظة، وذلك على مدار الساعة في ظل الجهود الكبيرة المبذولة من جميع المعلمين المشاركين ولجان الكنترول، والتي تجري بشفافية في التنفيذ والدقة والمهنية في جميع الأعمال لإعطاء كل طالب حقه طبقا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم.