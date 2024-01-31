«مصر للطيران» تلغي رحلاتها غدا لفرانكفورت وبرلين

أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء رحلتها غدا إلى مدينة فرانكفورت الألمانية رقم MS785/786، فضلا عن إلغاء رحلتيها غدا رقم MS731/732 من وإلى مطار برلين، وذلك في ضوء التعليمات الواردة للشركة من سلطات مطاري برلين وفرانكفورت - ألمانيا، والتي تفيد بوجود إضراب في المطارين غدا.

وأضافت الشركة في بيان صحفي، اليوم، أنه في حالة وجود أي استفسارات من العملاء فبرجاء الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+ أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران أو الوكيل السياحي.

وكشف مصدر بشركة مصر للطيران، أنه سيتم إرجاء رحلات الشركة إلى مطاري فرانكفورت وبرلين بألمانيا لحين انتهاء الإضراب وعودة العمل بالمطار لطبيعته، وذلك وفقا للاتصالات التي تتم بين الشركة والمطارين.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنه سيتم تخيير المسافرين للرحلات التي تم إلغاؤها بمواعيد الرحلات الجديدة كي يتم تعديل حجوزاتهم عليها، لافتا إلى أن الشركة ستعيد ثمن التذكرة كاملا للمسافرين الذين سيلغوا سفرهم بعد إلغاء الرحلات غدا.