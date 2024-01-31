لمدة 3 أيام.. أمطار غزيرة إلى رعدية تضرب 15 محافظة والحرارة تحت الصفر

أعلنت غرف العمليات المركزية في المحافظات سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية خلال الأيام الـ 3 المقبلة، مع تأثير بعض الظواهر الجوية على أن يسود طقس شديد البرودة ليلا ونهارا وتكون الصقيع على المزروعات في بعض المحافظات في الصباح الباكر.

وأعلنت غرف العمليات المركزية في المحافظات تعرض 14 محافظة إلى أمطار غزيرة إلى رعدية بداية من غداً الخميس 1 فبراير حتى السبت 3 فبراير، في محافظات«البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء، القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الشرقية، الغربية»، يأتي ذلك بالتزامن مع تعرض البلاد إلى نوة الكرم.

حالة الطقس في مصر

وتشير التوقعات إلى تكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، إذ تسجل درجة الحرارة الصغرى أقل من صفر درجة مئوية مع نشاط للرياح على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد إلى محافظات شمال الصعيد، مع اضطراب حركة الملاحة البحرية، إذ تترواح سرعة الرياح من 40 إلى 50 كيلو متر في الساعة وسجلت ارتفاع الأمواج 3 أمتار.

تأثير نوة الكرم في المحافظات

يشار أن محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد، شهدت سقوط أمطار غزيرة على مدار الأيام الماضية، مع نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة.