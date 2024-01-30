حالة الطقس في المحافظات اليوم.. تحذيرات من منخفض جوي يضرب البلاد

تشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات، اضطرابًا كبيرًا بسبب منخفض جوي يضرب البلاد، يصاحبه انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وتتضمن حالة الطقس اليوم في المحافظات، أجواء باردة خلال النهار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وأقاليم شمال الصعيد والوجه البحري، بينما تكون الأجواء مائلة للدفء على جنوب سيناء وأقاليم جنوب الصعيد، لتتحول إلى شديدة البرودة خلال الليل وأثناء الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات بمحافظات شمال الصعيد والوادي الجديد ووسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّه من المتوقع سقوط أمطار تتراوح بين متوسطة وغزيرة تصبح رعدية في بعض الأحيان، وربما تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة، فضلًا عن سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من أقاليم جنوب الوجه البحري، ومن المتوقع أن تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتضمنت أماكن سقوط الأمطار اليوم، 16 محافظة وهي «الإسكندرية، ومطروح، وبورسعيد، ودمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، والشرقية، والبحيرة، والإسماعيلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والدقهلية، والجيزة، والقاهرة».

وتنشط حركة الرياح اليوم على مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومناطق جنوب سيناء على فترات متقطعة.

الطقس في الإسكندرية

وكشفت محافظة الإسكندرية، في بيان لها، إنّ حالة الطقس اليوم تشهد اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 50 و60 كيلومترا في الساعة، فيما يبلغ ارتفاع الموج بين 2.5 و4 أمتار.

درجة الحرارة اليوم في مصر

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم في مصر كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 9.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 5.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 8.

الطقس في الأيام المقبلة

ووفقًا لتوقعات حالة الطقس في الأيام المقبلة، فإنّه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى شمال القاهرة الكبرى، إذ تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على عدة مناطق، وذلك حتى الخميس 1 فبراير المقبل.