فرق الطوارئ ترفع تراكمات مياه الأمطار من شوارع الإسماعيلية (صور)

نجحت فرق الطوارئ في مركز ومدينة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، في رفع كميات كبيرة من مياه الأمطار فور سقوطها خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة وسيناء، إن محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمي بشارة، وجه بالتعامل السريع مع التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء وسرعة تحرك كافة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة.

انتشار فرق الطوارئ في الإسماعيلية

وقال البيان، إن الفرق مع بداية موجة الأمطار المتوسطة التى تشهدها بعض مراكز المحافظة ونتيجة للتوقعات المسبقة لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تعاملت الوحدة المحلية بمركز ومدينة التل الكبير، مع تراكمات مياه الأمطار، بشفط وسحب مياه الأمطار بمختلف المناطق بالمدينة.

وأضاف البيان، أن الفرق لازالت منتشرة في شوارع مراكز القصاصين وأبوصوير وأيضا في مدينة الإسماعيلية، إلى جانب سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للعمل علي رفع أي تراكمات للمياه خلال الساعات المقبلة.

الطوارئ تحذر من الامطار

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين من أمطار تهطل علي مراكز ومدن المحافظة خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية في عدد من المحافظات.

وناشدت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين والسائقين بضرورة توخي الحذر خلال السير علي الطرق السريعة والصحراوية، وعدم زيادتها عن 60 كيلومترا في الساعة لعدم وقوع أي حوادث مرورية.