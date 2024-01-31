سميحة أيوب ومحمود حميدة أول حضور حفل تكريم رشوان توفيق بـ«قومي الفنون الشعبية»

انطلقت منذ قليل، احتفالية تكريم الفنان القدير رشوان توفيق، بالمركز القومي للفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، عن مسيرته الفنية الطويلة، تأتي الاحتفالية برعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وتحت إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي.

حرص على حضور الاحتفالية، سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، محمد رياض، دنيا عبد العزيز، محمود حميدة، سميرة عبد العزيز.

وقدمت الحفل الإعلامية آيات أباظة، وبدأ الحفل في أولى فقراته بتقديم مقطوعة موسيقية من أشهر المؤلفات الكلاسيكية العالمية.