إلى متى تستمر السحب والأمطار على القاهرة الكبرى؟.. «الأرصاد» تجيب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تطورات الطقس، اليوم، موضحة أن السحب الممطرة ما زالت مستمرة على مناطق من القاهرة الكبرى، وشرق البلاد، والتي تتمثل في محافظة الشرقية ومدن القناة.. فإلى متى تستمر الأمطار، ويتحسن الطقس؟

إلى متى تستمر الأمطار؟

كانت هيئة الأرصاد الجوية أشارت في بيان سابق إلى أن الأيام الثلاثة المقبلة تشهد أمطارًا متفاوتة الشدة خلال اوقات متفرقة، تتساقط على عدد من المحافظات، والتي أبرزها: «مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - شمال سيناء - مدن القناة، وسط سيناء - القاهرة الكبرى».

وفي نفس السياق أوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد منذ أيام، بما في ذلك الأمطار تستمر حتى الغد، ويخف تأثيرها تدريجيا مع بداية الأسبوع المقبل، مع استمرار الأمطار، لكنها تكون بكميات أقل على مناطق متفرقة من سيناء والسواحل الشرقية.

أسباب انخفاض الحرارة وتكاثر السحب الممطرة

وأرجعت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أسباب انخفاض درجات الحرارة وتكاثر السحب الممطرة، على مناطق مختلفة من البلاد إلى وجود كتل هوائية شديدة البرودة، قادمة من جنوب أوروبا مرورا بمسطح البحر المتوسط، وتعمل على انخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متعمق بقوة في طبقات الجو العليا، والذي يعمل بدوره على تكاثر السحب الرعدية والركامية والمنخفضة والمتوسطة.