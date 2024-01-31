هيئة الأرصاد: حالة الطقس الحالية مستمرة لمدة أسبوع على الأقل

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز تنبؤات هيئة الأرصاد، إن اضطراب حالة الطقس لا يعد نوات وأن النوات غالبا تحدث بمدينة الإسكندرية.

حالة الطقس الحالية مستمرة لأسبوع

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث نوهت إليها هيئة الأرصاد الجوية منذ أول أمس، مشيرا إلى استمرار هذه الحالة لمدة أسبوع مع أمطار مختلفة الشدة على محافظات شمال البلاد والقاهرة وشمال الصعيد.

نشاط الرياح أدى لاضطراب حركة الملاحة

وأوضح «شاهين» أن انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ سواء في فترات النهار أو الليل مع شدة نشاط الرياح تساهم أيضا في انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، والذي يؤدي بدوره إلى اضطراب في حركة الملاحة نتج عنها غلق لبعض موانئ البحر المتوسط.

أمطار متقطعة خلال الليل

وتابع أن هناك منخفضا جويا وحركة في سحب الغلاف الجوي أدت إلى أمطار متقطعة في أوقات متفرقة من اليوم، لافتا إلى أن انخفاض درجات الحرارة مستمر خلال الساعات القادمة خاصة مع الاقتراب من درجات الحرارة الصغرى خلال الليل، وأنه لا تزال هناك سحب قد تؤدي إلى أمطار متقطعة على مناطق متفرقة خلال الليل.