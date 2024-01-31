«الأرصاد» تحذر من الطقس السيئ في 20 محافظة غدا.. انخفاض الحرارة وأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر، غدًا الخميس، حيث يسود طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، مع تساقط الأمطار التي تتفاوت من غزيرة ورعدية أحيانًا على شمال البلاد، إلى خفيفة على شمال الصعيد.

ثلوج في سانت كاترين

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بـ20 محافظة، إضافة إلى انخفاض درجة الحرارة الصغري للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى تكون أقل من المتوقعة بمعدل درجتين، وفرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية.

نشاط للرياح في السواحل الشمالية وشمال الصعيد

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أمطار غزيرة ورعدية

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس غدًا الخميس، يشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من محافظات مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، وشمال سيناء.

أمطار خفيفة إلى متوسطة

وشملت تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية عددًا من المحافظات، حيث تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات الغربية، والشرقية، والمنوفية، والدقهلية، ودمياط، ومدن الإسماعيلية والسويس، ووسط سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة، والجيزة، والقليوبية، ومنطقة خليج السويس، وبني سويف، والفيوم، والمنيا.