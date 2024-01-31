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حرارة تنخفض للصفر وثلوج على قمم الجبال.. 7 ظواهر جوية تحذر منها «الأرصاد»

كتب:

عبدالعزيز سلامة
06:58 م | الأربعاء 31 يناير 2024
حالة الطقس - أرشيفية

حالة الطقس - أرشيفية

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها البلاد منذ عدة أيام؛ فطقس شديد البرودة، ودرجة حرارة تصل إلى الصفر في بعض المناطق، وأمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وثلوج تتساقط مع الأمطار وتتكون على قمم الجبال.

ظواهر جوية تشهدها الأيام المقبلة

كشفت الهئة العامة للأرصاد الجوية آخر التطورات المتوقعة لحالة الطقس خلال الفترة المقبلة، والظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال هذه الأيام، والتي من أبرزها:

- طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء.

- تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

- درجة الحرارة الصغري للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تكون أقل من المتوقعة بمعدل درجتين.

- وجود فرصة لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين؛ حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

- اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، لتصل سرعة الرياح من 40 إلى 50 كم/س، وترتفع الأمواج بمقدار 32 مترًا.

- أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة

وإليك درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ليلا:

كاترين 0 

نخل 1 

الوادي الجديد 4

المنيا 5

أسيوط 5

سوهاج 6

بني سويف 7

قنا 7

6 أكتوبر 9 

وادي النطرون 9  

الزقازيق 9 

شبين الكوم  9 

بورسعيد  9 

السويس  9 

العريش  8

رفح  9 

أسوان 8

الأقصر  8

الطور 8 

طابا 8 

سيوة 9 

الفيوم 8 

أبوسمبل 9 

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