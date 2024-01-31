رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في مطروح.. برقم الجلوس

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمطروح للاستعلام برقم الجلوس، والتي تتيح لجميع الطلبة والطالبات التعرف علي النتيجة من خلال الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم، للوصول إلى درجات كل طالب على حده بعد تسجيل بياناته.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح، بنسبة نجاح 79.3% علي مستوي الصف الثالث الاعدادي في مراكز ومدن المحافظة الثمانية، الحمام والبنجر والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم بالإضافة إلى إدارة سيوة التعليمية.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمطروح للاستعلام برقم الجلوس

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه يستطيع حالياً الطلاب أو أولياء الأمور الدخول علي لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمطروح للاستعلام برقم الجلوس، والقيام بفتح الرابط من هنا ويعقبها تسجيل ارقام الجلوس، ومنها فتح صفحة أخرى لتظهر أمامهم نتيجة الطالب بالمجموع الكلي، ودرجات كل مادة.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح التهنئة للطلاب الناجحين، عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في مطروح من محافظ الإقليم، متمنياً المزيد من التفوق لطلاب مطروح خلال الفصل الدراسي الثاني.