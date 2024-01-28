قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة مطروح، خلال الأيام المقبلة، لإعلانها في جميع المدارس، والتي ينتظرها جميع أولياء الأمور والطلبة والطالبات على مستوى المدن والقرى بنطاق المحافظة.

كنترول الصف الثاني الثانوي في محافظة مطروح

وحول موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة مطروح، أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، أنه جارٍ خلال هذا الأسبوع استكمال أعمال التصحيح من خلال الكنترولات المشكلة في جميع المدارس الثانوي على مستوى الإدارات التعليمية في نطاق المحافظة وهي إدارة العلمين التعليمية والحمام وقطاع البنجر التعليمي، والضبعة، ومرسى مطروح، والنجيلة، وسيدي براني، والسلوم، بالإضافة إلى إدارة سيوة جنوب مطروح، وسيتم القيام بأعمال الترصيد للدرجات تمهيدا لإعلان النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة مطروح

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إلى أن موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة مطروح، يوم 3 من فبراير المقبل، وذلك عقب رفعها من لجان الكنترولات من المدارس الثانوي إلى الإدارة التعليمية التابعة لها، ورفعها إلى مديرية التربية والتعليم لاعتماد جميع نتائج لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024.

إتاحة النتيجة في المدارس

وأوضح وكيل الوزارة أنه جارٍ حاليا العمل في ختام تبييض موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024، في ظل متابعتها من التعليم العام والمديرية بشكل مستمر لحين إعلان النتيجة، والتي ستتاح لجميع الطلبة وأولياء الأمور الحصول عليها من جميع المدارس الثانوي.