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معرض القاهرة الدولي للكتاب

محمد رياض: أتحمل مسؤولية كبيرة كوني خليفة رشوان توفيق في التمثيل

كتب:

أميرة عزالدين 
08:47 م | الأربعاء 31 يناير 2024
محمد رياض

محمد رياض

حرص الفنان محمد رياض، على حضور احتفالية تكريم الفنان القدير رشوان توفيق، والمقام حاليًا بالمركز القومي للمسرح والفنون الشعبية، تقديرًا لمشواره الفني الطويل. 

وأضاف «رياض»، خلال الاحتفالية، أنّه تعلم الكثير من الفنان رشوان توفيق، بما في ذلك حب الالتزام والاحترام لزملائه، مشيرًا إلى أنّه دائمًا ما يصرح في اللقاءات التلفزيونية، بأنّه الأجدر لأن يكون خليفته بالتمثيل، قائلا: «ليا الشرف ودي مسؤولية كبيرة إني أكون خليفة لأستاذ كبير».

وانطلقت منذ قليل، احتفالية تكريم الفنان رشوان توفيق، بحضور سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعدد كبير من نجوم الفن، من بينهم إيهاب فهمي، دنيا عبد العزيز، سميرة عبد العزيز، وآخرين.

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