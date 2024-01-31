«الحل النهائي لصواني الفرن المحروقة».. طريقة فعّالة لإزالة أصعب البقع والدهون

تواجه بعض السيدات مشكلة كبيرة، في نسيان الصواني بالفرن، ما يؤدي إلى احتراق أجزاء منها، ويصعب تنظيفها في الحال، لذا هناك طريقة فعّالة لإزالة أصعب البقع والدهون، من صواني الفرن المحروقة، باتباع بعض الخطوات والحلول الفعالة.

تبحث بعض السيدات عن طريقة فعالة لإزالة أصعب البقع والدهون، من صواني الفرن المحروقة، وذلك باتباع عدة خطوات، تبدأ بنقع الصواني في الماء الدافئ، مع صابون الأطباق ولا يشترط نوعا معينا، وتركها وقتًا كافيًا لأن ذلك سيجعل الحروق لينة نوعًا ما، وسيكون التنظيف سهلًا، بحسب موقع NoBroker.

استخدام صودا الخبز لتنظيف الأجزاء المحروقة من صواني الفرن

أما الخطوة الثانية تأتي في استخدام صودا الخبز، لتنظيف الأجزاء المحروقة من صواني الفرن، خاصة إذا كانت الحروق صعبة، ولم يجدِ معها الماء والصابون فاعلية، ويمكن لسيدة المنزل صنع عجينة من صودا الخبز والماء، وفردها على المناطق المتضررة من الصواني، وستساعد الخصائص القلوية لصودا الخبز على إزالة البقايا المتفحمة.

استخدام الخل الأبيض في تنظيف الصواني المحروقة

يمكن للسيدات استخدام الخل الأبيض، في تنظيف الصواني المحروقة، وإزالة الأجزاء الصعبة منها، إذ يطلق على الخل بطل المطبخ الخارق، بسبب دوره الفعال في نجاح عملية التنظيف، من خلال تكسير طبقات الفولاذ المتفحم، بنقعها في محلول من الخل والماء وتركها لبعض الوقت، ويجب الفرك الجيد عند غسل الصواني المحروقة، سواء باليد أو باستخدام أداة تنظيف غير كاشطة أو فرشاة ذات شعيرات ناعمة، لمنع خدش السطح الفولاذي، لذا فإن هذا الأمر يحتاج مزيدا من الصبر.

استخدام صودا الخبز والملح في تنظيف الأواني

يجب استخدام صودا الخبز والملح، في حال عدم توفر الخل أو أي من البدائل السابقة، لأن الملح فعال للغاية في تنظيف الأواني، من خلال الأمر رشه على الأواني والصواني المحروقة، ثم فركه بصابون الأطباق العادي، لا يشترط استخدام نوع معين من الصابون، فجميع الأنواع تكفي بالغرض المطلوب، ويمكن أيضًا استخدام صودا الخبز لتنظيف البقع المحروقة من أدوات المطبخ، ليس فقط الصواني.

استخدام عصير الليمون في تنظيف الأواني

يستخدم عصير الليمون في إزالة البقع الصعبة، والدهون أيضًا من صواني الفرن المحروقة، من خلال وضع كمية من عصير الليمون على البقع المستعصية، والانتظار بضع دقائق حتى يعمل على تليين البقع، ثم شطفها بالماء الجاري عدة مرات.