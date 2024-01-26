طريقة سحرية لإزالة أصعب بقع الملابس.. نظفها في أقل من 10 ثوان

في بعض الأحيان، تعاني ربات البيوت من بقع الملابس الصعبة، مثل الزيت والدهون الناتجة عن تناول الطعام أو تحضيره، ما يمثل مشكلة يعاني منها الكثير من الأشخاص، بسبب صعوبة التخلص من البقع دون إتلاف الأقمشة، لذلك يحاول البعض البحث عن أفضل طريقة تساعد على إزالة أصعب بقع الملابس والتي نوضحها في السطور التالية.

إزالة بقع الملابس

هناك طريقة سحرية تساعد على إزالة أصعب بقع الملابس وفي ثوان، عبر استخدام الخل، حيث يعمل الخل على إزالة أصعب البقع من الملابس ويمكن الاعتماد عليه بشكل كامل في التخلص من البقع التي تقع على الملابس الملونة أو البيضاء، إذ يتم استخدامه كالتالي وفقا لما ذكره في موقع «better homes»:

- يتم غمس قطعة من القماش في الخل الأبيض.

- بعد ذلك يتم وضعها في حبيبات الملح.

- عندما تلتصق الحبيبات بها يتم فركها جيدًا في البقعة الموجودة على الملابس.

- عند ملاحظة إزالة البقعة يتم غسل قطعة الملابس بالطريقة التقليدية.

مكونات تزيل بقع الملابس

وبجانب الطريقة السحرية السابقة التي تساعد على إزالة البقع الصعبة من الملابس، يمكن استخدام بيكربونات الصوديوم، إذ يجب وضع طبقة سميكة منه أو يمكن استخدام نشا الذرة الذي يساعد على إزالة البقع وأيضا عودة الملابس كما كانت.

استخدام منظف الغسيل، يساعد بشكل فعال على تخفيف هذه البقع أو التخلص منها بعد تركه لدقائق على القماش ثم غسل المنطقة الملطخة بالبقع، كما يمكن أن يساعد عصير الليمون أيضا على إزالة البقع من الملابس، ولكن يجب توخي الحذر عند استخدامه مع الملابس الملونة لأنه قد يسبب تغير في اللون.