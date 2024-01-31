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معرض القاهرة الدولي للكتاب

الأوروبيون يصفون قرار «بايدن» تعليق الموافقة على عقود غاز جديدة بالمحفوف بالمخاطر

كتب:

يارا أشرف
09:25 م | الأربعاء 31 يناير 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

عرض برنامج «المراقب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي أحمد بشتو، بعنوان: «بسبب قرار بايدن.. أوروبا تخسر حليف الطاقة».

وأشار التقرير التليفزيوني بأن قرارا مفاجئا خرج به الرئيس الأمريكي جو بايدن سماه الأوروبيون بالقرار المحفوف بالمخاطر، والذي تضمن تعليق الموافقة على العقود الجديدة لتوريد الغاز المسال إلى الخارج، والبيت الأبيض أعلن الوقف المؤقت لإصدار التصاريح لتصدير الغاز الطبيعي المسال، والذي كان على مدى العامين الماضيين.

إدارة بايدن تثير موجة من الانتقادات

وأوضح التقرير أن خطوة إدارة الرئيس بايدن أثارت موجة من الانتقادات تدخل بها رئيس مجلس النواب الأمريكي، الذي حذر من أن قرار الرئيس جو بايدن بتعليق إبرام عقود جديدة لتصدير الغاز المسال يساعد موسكو ويجعل أوروبا تعتمد على الصادرات الروسية.

أوروبا كانت تعتمد على الغاز الروسي

وتابع التقرير: «أوروبا هذه القارة العجوز ظلت فترة طويلة تعتمد على الغاز الروسي، لكنها تخلت عن هذا الاعتماد في أقل من عامين، وأصبح الغاز القادم من الولايات المتحدة هو البديل المفضل».

وواصل التقرير: «اعتماد أوروبا المتزايد على الغاز الطبيعي الأمريكي المسال، دفع بروكسل للتفكير في جدية الوضع فحجم الإمدادات الأمريكية تمثل لها نحو نصف الواردات وهو ما سجلته المؤشرات خلال العام 2022، حيث ازدادت الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 63% أي ما يعادل 450 مليار دولار لتعويض نقص الإمدادات».

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