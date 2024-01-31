رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية.. برقم الجلوس

يتطلع كثير من الطلاب وأولياء الأمور الصف الثالث لمعرفة رابط يمكن من خلاله الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية، وذلك بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية

وأكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، لـ«الوطن»، أنه يُجرى الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الأيام المقبلة، تمهيدا للإعلان عنها في أقرب وقت، وفي ذات الوقت جرى الانتهاء من تصحيح بعض المواد ومراجعتها ويُجرى رصدها في الوقت الحالي.

وأشار إلى أنه يُجرى التصحيح في مدرسة ابن لقمان بالمنصورة، إذ يُجرى تصحيح أوراق البوكليت للطلاب لنحو 108 آلاف طالب بعد أن انتهى الطلاب من أداء الامتحانات يوم الخميس 25 يناير.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية

وأوضح وكيل وزارة التعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول علي النتيجة فور الإعلان عنها من خلال رابط محدد من هنا، من خلال الدخول على الرابط وعمل الآتي:

- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية

- إدخال الاسم الخاص بالطالب

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

وأكد، أنه يُجرى الإعلان عن النتيجة في منتصف الأسبوع المقبل، إذ يُجرى إتاحة النتيجة للطلاب بعد اعتمادها من محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار.