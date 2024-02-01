خطوات وموعد تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح خطوات وموعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح، التي تستمر لمدة 15 يوماً، بعد إعلان النتيجة منذ ساعات قليلة، واعتمادها من محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، ورسوب 20.7% من طلبة وطالبات الإعدادية على مستوى المحافظة.

تنشر «الوطن»، خطوات وموعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح، كي يتمكن الراغبين من أولياء الأمور من التوجه إلى مديرية التربية والتعليم بمطروح للتقديم بشكل رسمي في أي مادة من المواد المضافة للمجموع الكلي.

موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح

وقال إسماعيل جاتو، وكيل مديرية التربية والتعليم في مطروح، في تصريحات «الوطن»، إنه يمكن تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، بداية من السبت 3 فبراير 2024، وتستمر على مدار 15 يومًا.

خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية بمطروح

يمكن لأولياء أمور طلبة الإعدادية، التقديم للتظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية، وفقا للوائح وزارة التربية والتعليم وهي كالتالي:

- يتقدم ولي أمر الطالب أو الطالبة التقديم بطلب تصحيح المواد التي يشك في الدرجات الخاصة بها.

- يقوم ولي الأمر، بتسديد رسوم تصحيح عن كل مادة يتظلم منها.

- عقب الانتهاء من التقديم ينتظر ولي الأمر، نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية بمطروح التي تظهر بعدها بعدة أيام.

جدير بالذكر أن محافظ مطروح اعتمد مساء الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة مطروح، بنسبة نجاح 79.3% على مستوى جميع مدارس الإعدادية بنطاق المحافظة.