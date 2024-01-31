المتحدث باسم «الأونروا»: جار التحقيق في ادعاءات إسرائيل بخصوص موظفينا

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا، إن المعلومات التي وجهها الاحتلال الإسرائيلي لـ«الأونروا»، بخصوص الـ12 موظفا الذين كان لهم يدا في أحداث السابع من أكتوبر، أنهى مفوض الأونروا - بعد النظر في هذه الإدعاءات- عقود 8 موظفين، مشيرًا إلى أن هناك هيئة من الأمم المتحدة، ستحقق في هذه الإدعاءات كل حالة على حدى.

وأضاف «أبو حسنة» خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، أن التحقيق الخاص بهولاء الموظفين سيجري، لكن مع المعلومات التي سجلت، رأى مفوض الأونروا أنه يجب إنهاء عقود 8 منهم على الفور، مشيرًا إلى أنه بإمكانهم استئناف هذا القرار.

وتابع: «هناك 2 من الموظفين الأربعة الذين لم يتخذ قرارا ضدهم قتلا، و2 آخرين لم يتم التحقق إذا كانا من موظفي الأونروا فعليًا، موضحًا أن الأونروا تعطي أسماء الموظفين للدول التي بها لاجئين، وتعد إسرائيل إحدى هذه الدول، لكن إسرائيل لم ترسل قط ملاحظات عن الموظفين، بأن أحد الأشخاص له نشاطات غير مرغوب فيها».