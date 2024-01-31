«تموين الإسكندرية»: ضبط مخزن مواد غذائية لبيع زيت حر  أغلى من التسعيرة

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، إن المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية أصدر تعليمات مشددة بن حملات رقابية على الأسواق، ومنع بيع السلعة أغلى من سعرها المقررة للمستهلك.

ضبط مخزن مواد غذائية

وأشار «القلش»، أنة بناءاً على ذلك شنت إدارة العامرية التموينية حملة مكبرة أسفرت عن التالي ضبط أحد مخازن بيع وتوزيع المواد الغذائية بالجملة لقيام صاحب النشاط ببيع زيت حر بأزيد من سعر بيع المستهلك المحدد بفواتير الشركة المُنتجة للزيت، وتم التحفظ على الكمية المُخزنة بالمكان وهى :

- 186 زجاجة زيت زنة الزجاجة 800 مل.

- 48 زجاجة زيت زنة الزجاجة 700 مل.

- 48 زجاجة زيت زنة الزجاجة 1 لتر.

- 16 زجاجة زيت زنة الزجاجة 2.25 لتر.

- 4 زجاجة زيت زنة الزجاجة 4.5 لتر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.