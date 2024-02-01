رابط الاستعلام عن نتيجة كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة الأهلية

يتطلع الكثير من طلاب كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة الأهلية إلى معرفة رابط نتيجة الترم الأول بالكلية، خاصة بعد الانتهاء من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 24 يناير.

رابط نتيجة كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة الأهلية

وأشارت جامعة المنصورة الأهلية أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة كلية الأسنان من خلال هذا الرابط من هنا، إذ يمكن الدخول من خلاله، وعمل الخطوات الآتية:

- الدخول على رابط الجامعة

- اختيار كلية طب الأسنان

- اختيار نتيجة كلية طب الأسنان

- إدخال البيانات الخاصة بالطالب

- اختيار الاستعلام عن النتيجة

أوائل كلية الأسنان بجامعة المنصورة الأهلية

وأكدت أنه جرى الإعلان عن أوائل الكلية التي جاءت كالآتي

- أوائل كلية طب الأسنان وجراحة الفم بالمنصورة الأهلية:

المستوى الأول الترم الأول.

المستوي الثاني

وأضافت جامعة المنصورة الأهلية، أن الامتحانات في كلية طب الأسنان وجراحة الفم في جامعة المنصورة الأهلية، جاءت وسط إجراءات تنظيمية وإدارية؛ لضمان حسن سير أعمال الامتحانات، وتوفير بيئة آمنة وجو مٌناسب للطلاب لأداء الامتحانات.