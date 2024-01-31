رابط نتيجة كلية الهندسة بجامعة المنصورة الأهلية الفصل الدراسي الأول

أعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية بمحافظة الدقهلية ظهور نتيجة كلية الهندسة للفصل الدراسي الأول، بعد أن انتهى الطلاب من أداء الامتحانات 24 يناير، والتي بدأت يوم 31 ديسمبر 2023.

نتيجة كلية الهندسة بجامعة المنصورة الأهلية بالدقهلية

وأوضح رئيس جامعة المنصورة الأهلية أنه تم تحديد رابط للحصول على نتيجة الترم الأول بكلية الهندسة بالجامعة من هنا، إذ يجري الدخول عليه واختيار نتيجة كلية الهندسة، ثم يقوم الطالب باختيار المستوي الخاص بالطالب، وإدخال البيانات الخاصة بالطالب في الكلية والحصول علي النتيجة بكل سهولة.

أسماء أوائل كلية الهندسة الترم الأول بالمنصورة الأهلية بالدقهلية

وأوضح أنه جري قيام الكلية في جامعة المنصورة الأهلية بمحافظة الدقهلية بالإعلان عن أسماء الأوائل الخاصة بالكلية في مختلف المستويات.

وجاءت أسماء الأوائل بكلية الهندسة

المنصورة الأهلية بالدقهلية كالآتي:

- برنامج هندسة البناء والتشييد المستوي الثاني

- برنامج هندسة الميكاترونيكس المستوي الثاني

- برنامج هندسة الذكاء الصناعي المستوي الثاني

- برنامج هندسة الاتصالات والحاسبات المستوي الثالث

- برنامج هندسة الميكاترونيكس المستوي الثالث

- برنامج هندسة الذكاء الصناعي المستوي الثالث

- برنامج هندسة الطبية والحيوية في المستوي الثالث

- برنامج هندسة البناء والتشييد المستوي الثالث