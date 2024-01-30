ظهور نتيجة المستوى الثاني لـ«الطب البشري» بجامعة المنصورة الأهلية

أعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية، عن ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول في كلية الطب البشري، بعد أن انتهاء الامتحانات 24 يناير الجاري، والتي استمرت لمدة 20 يوما.

رابط نتيجة كلية الطب بجامعة المنصورة الأهلية

وأكد «خاطر»، في بيان، أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة كلية الطب البشري الترم الأول من خلال موقع جامعة المنصورة الأهلية من هـنـا.

أسماء أوائل كلية الطب البشري بجامعة المنصورة الأهلية

وحددت جامعة المنصورة الأهلية أسماء أوائل كلية الطب البشري للترم الأول، المستوى الثاني، كالتالي:

- المركز الأول إسراء عادل زهران

- الأول مكرر آلاء عبد اللطيف حسن عوض

- المركز الثالث سمير صلاح محمد عطوة

- المركز الثالث مكرر منة الله إيهاب عبد العزيز

- المركز الخامس أحمد محمد فيصل السيد

- الخامس المكرر دعاء عبد الحميد أبو العينين

- الخامس مكرر مصطفى أحمد عبد الحق

- الخامس مكرر ملك إيهاب محمد

- المركز التاسع هاجر وجدي السيد

- المركز العاشر جمال محمد مصطفى