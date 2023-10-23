عفروتو يهاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي: «هتفضلوا مرعوبين من كل العرب»

حرص مطرب الراب عفروتو، على توجيه رسالة قاسية لجيش الاحتلال الاسرائيلي، بعد قصفهم ليلة أمس منطقة كبيرة بجانب مستشفى القدس، أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا والشهداء.

عفروتو يوجه رسالة قاسية لجيش الاحتلال

وكتب عفروتو عبر خاصية «الاستوري»، على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا: «أنتم جيش جبان وشعب جبان وهتفضلوا طول عمركم مرعوبين من كل العرب، ونهايتكم قريبة».

عفروتو يلغي حفلته بكايرو جاز

وفى سياق آخر، حرص عفروتو على إلغاء حفلته المقرر إقامتها في كايرو جاز، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني إذ أعلن عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «مع احترامي لكل الناس اللي كانوا محتاجين الحفلة، بس نفسيتي متسمحش إني أغني للناس في حفلة بالأحداث دي، والفلوس بتروح وتيجي، بس الأصل والوفاء لأهلك لو راحوا مش هيجوا.. آسف لكل حد كان ناوي يحضر حفلتي في كايرو جاز، وآسف لكايرو جاز نفسهم، بس أنا لغيت الحفلة نظرًا لما يحدث من أفعال بشعة في حق الشعب الفلسطيني، عاشت فلسطين حرة».