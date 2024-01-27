لينك التقديم للوظائف الحكومية 2024.. متاح الآن ولمدة 4 أيام

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تفعيل لينك التقديم للوظائف الحكومية التي أعلن عنها الجهاز 18 يناير الجاري، في 4 جهات حكومية، وهي وزارة التربية والتعليم، ومصلحة الطب الشرعي، ومصلحة الخبراء بوزارة العدل، والهيئة القومية للبريد، وهو متاح الآن ولمدة 4 أيام.

لينك التقديم للوظائف الحكومية

ويتلقى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الطلبات من خلال لينك التقديم للوظائف الحكومية، الموجود ببوابة الوظائف الحكومية، إذ يقوم الخريجون الراغبون في التقديم للوظائف بالدخول على اللينك التالي: Https://jobs.caoa.gov.eg

ويتيح الجهاز اللينك المخصص للتقديم للوظائف الحكومية حتى منتصف ليل 31 يناير 2024، أي بعد أربعة أيام يتم بعدها إغلاقه للبدء في مرحلة فحص ومراجعة البيانات والإعلان عن المقبولين لخوص الاختبارات المقررة بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ثم مرحلة تصحيح الاختبارات وإعلان النتائج.

لينك الوظائف في الجهات الحكومية الأربع وتفاصيلها

وجاءت تفاصيل الوظائف التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما يلي:

أولا: مسابقة التعيينات بوزارة التربية والتعليم

العدد المطلوب: 11 ألفا و114 خريجا

التخصصات: تعيينات معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث» بجميع المحافظات

ثانيا: مسابقة تعيينات وظائف الطب الشرعي

عدد المطلوبين للتعيين: 81

التخصصات المطلوبة

- معاون طبيب شرعي معملي

- معاون طبيب شرعي ميداني

- معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة

- وظيفة حرفي سادس «ب»

- وظيفة عامل تشريح بالمستوى الوظيفي السادس «ب»

ثالثا: مسابقة تعيينات وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل

عدد المطلوب تعيينهم: 243

التخصصات- معاون خبير حسابي

- معاون خبير زراعي

- معاون خبير هندسي تخصص «مدني أوعمارة»

- معاون خبير هندسي تخصص «هندسة بحرية»

- معاون خبير هندسي تخصص «ميكانيكا»

- معاون خبير هندسي تخصص «كهرباء»

- معاون خبير هندسي تخصص «حاسبات ومعلومات»

الدرجة الوظيفية: الثالثة

رابعا: مسابقة تعيينات وظائف الهيئة القومية للبريد

عدد المطلوبين للوظائف: 900

طريقة التقديم: عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية على الرابط التالي:

التخصصات المطلوبة

- مهندسون وعددهم 19 في التخصصات التالية:

- مهندس ميكانيكا سيارات.

- مهندس كهرباء.

- مهندس ميكانيكا.

- مهندس تخطيط النقل.

- مهندس تشغيل وسائل النقل.

2- أخصائيو بريد وعددهم 861